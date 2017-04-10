Irak Planlama Bakanı Cumeyli Açıklaması

Irak Planlama Bakanı Selman Cumeyli, ülkede yaklaşık 800 bin kişinin sağlıklı gıdaya ulaşamadığını söyledi.



Cumeyli, Bağdat'taki bakanlık binasında Dünya Gıda Programı Temsilcisi Sally Haydock ile basın toplantısı düzenledi.



Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarıyla birlikte ele geçirdiği kent ve bölgelerde gıda güvenliği konusunda 2 yıl boyunca bakanlık olarak saha çalışması yapmadıklarını ifade eden Cumeyli, "2016'da ilk kez saha çalışmasına başladık. Irak'ta aile gıda güvenliğinde eksiklik yaşanıyor. Ülkede yaşanan güvenlik ve ekonomik kriz nedeniyle aileler temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşamıyor. Bu krizler ailelerin sosyal ve ekonomik hayatlarını da olumsuz etkiliyor." dedi.



Fakir ailelere gıda karnesinin dağıtılmamasından dolayı bazı ailelerin gıda temin etmekte zorluk yaşadığını öğrendiklerini aktaran Cumeyli, "Gıda güvenliği ve karnesi olmayan ailelerin oranı yüzde 2 buçuğu geçmez. Bu oran, yaklaşık 800 bin kişiye tekabül ediyor." şeklinde konuştu.



Gıda güvenliğinden yoksun ailelerin bir bölümünün iç göçmenlerden oluştuğunu sözlerine ekleyen Cumeyli, "Yaklaşık 800 bin kişinin 138 bin 266'sı iç göçmenlerden oluşuyor." bilgisini paylaştı.



Dünya Gıda Programı Temsilcisi Sally Haydock, basın toplantısında yaptığı açıklamada, gıda güvenliği analizi konusunda Irak ile 1968'den beri ortak çalıştıklarını söyleyerek, "Program kapsamında Irak'a okul beslenme programı, aile ve çocuk beslenme programlarıyla birlikte teknik alanda çok geniş yardımlar sunduk." ifadesini kullandı.