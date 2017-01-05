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Irak, Petrol Üretimini Kısıyor
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Irak, Petrol Üretimini Kısıyor

Irak, OPEC anlaşması uyarınca petrol üretiminde kısıntı uygulamaya başladı.

Irak, Petrol Üretimini Kısıyor

Irak, OPEC anlaşması uyarınca petrol üretiminde kısıntı uygulamaya başladı

Kaynak: Dunya.com


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