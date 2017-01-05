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Irak, Petrol Üretimini Kısıyor
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Irak, Petrol Üretimini Kısıyor
Irak, Petrol Üretimini Kısıyor
5 Ocak 2017 Perşembe 12:37
Irak, OPEC anlaşması uyarınca petrol üretiminde kısıntı uygulamaya başladı.
Irak, OPEC anlaşması uyarınca petrol üretiminde kısıntı uygulamaya başladı
Kaynak:
Dunya.com
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[9132034] Dunya.com
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