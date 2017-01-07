Irak Ordusunun Musul'da İlerleyişi Sürüyor





Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin Musul kent merkezinin doğusunda yer alan stratejik öneme sahip Selam Hastanesi'ni terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı bildirildi.



Kentin en önemli 5 hastanesi arasında yer alan Selam Hastanesi, geçen aralık ayında güvenlik güçleri tarafından alınmaya çalışılmış ancak DEAŞ militanlarının yoğun saldırısı sonucu Irak güçleri çekilmek zorunda kalmıştı.



Evlerini terk etmek zorunda kalan Musul halkı ile Musul çevresinde sığındıkları kamplarda adeta yaşam mücadelesi veriyor.



"Esaret altındayken açlıktan ölüyorduk. İnsanlar çok çekti. Evlerimiz yıkıldı. Geriye hiçbir şey kalmadı. İçecek çay, içine koyacak şeker bulamadık."



"Çok acılar çektik. Yiyecek bir şeyler bulmak çok zordu. Ölümle burun buruna yaşadık."



Öte yandan Musul'da uluslararası koalisyon güçleri tarafından düzenlendiği iddia edilen hava saldırılarında ise 27 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.



Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 17 Ekim'de Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.



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Tags: sürüyor Irak Silahlı çatışma Musulda Musul ilerleyişi ordusunun Gepost: 07 januari 2017