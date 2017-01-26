Irak Ordusunun Bir Sonraki Hedefi Musul'un Batı Yakası





Irak'ın Musul kentinde operasyonlarını sürdüren Irak ordusu, kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin batı yakasına ilerlemeye hazırlanıyor.



Operasyonla ilgili bilgi veren Musul Valisi Nevfel Hammadi es-Sultan, kentin doğu yakasında öldürülen teröristlerin çoğunun yabancılardan oluştuğunu belirtti. Vali, batı yakasındaki hücumun da sert geçeceğini söyledi.



IŞİD'in, bölgeden kaçmaya çalışan sivillere nasıl saldırdığını ise Iraklı askerler şöyle anlatıyor:



"Örgüt tabi ki hareket halinde, fakat bizim birliklerimiz ve araçlarımız nehir boyunca konuşlanmış durumda. IŞİD örgütüyle karşı karşıyayız. Bazı aileler sandallarla nehrin kıyısına ulaşmaya, bizim olduğumuz tarafa geçmeye çalışıyor. Ancak bu siviller, IŞİD'in yerleştirdiği keskin nişancıların hedefi olabiliyor, bazen havan toplu saldırılara maruz kalabiliyorlar. Bizim görevimiz IŞİD'in dikkatini bize çekip sivillerin bölgeyi güvenli bir şekilde terk etmesini sağlamak."



Musul'da yaklaşık 750 bin kişinin IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde yaşadığı tahmin ediliyor. Kentin doğu yakasındaysa yaklaşık 36 bin kişinin evlerine geri döndüğü belirtildi.



Iraklı güçlerin, kenti IŞİD örgütünden temizlemek için 17 Ekim'de başlattığı operasyona uluslararası koalisyon güçleri de hava saldırıları ile destek veriyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irak Musul sonraki yakası ordusunun Musulun Silahlı çatışma batı hedefi bir Gepost: 26 januari 2017