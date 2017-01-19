Irak Ordusu'nun Musul'un Batısındaki İlerleyişi Sürüyor

Irak ordusu Musul'un 18 kilometre kuzey batısında bulunan Telkeyf ilçesine 3 koldan operasyon başlattı. Koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının ilçedeki IŞİD mevzilerini ağır şekilde bombaladığı bildirildi. Yoğun çatışmaların yaşandığı operasyonu sonucu Kaymakamlık binası, ilçe meclisi binası ve Telkeyf mahkeme binası terör örgütü IŞİD'in elinden alındı. Musul'da devam eden operasyonlarda ise Musul'un kuzeyinde yer alan El Fazıliye semti ile ormanlık bölgede bulunan Ninova oteli IŞİD'den geri alındı.



Görüntü dökümü:



Irak ordusuna ait tanklar Musul sokaklarında IŞİD mevzilerini bombalıyor



Tank topu atışı ve kurşun sesleri



TV KAYDI/// - Ocak