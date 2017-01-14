Irak Ordusu'nun Musul Cephesinde İlerleyişi Sürüyor





Irak ordusunun DAEŞ'e karşı yürüttüğü operasyonda Musul cephesindeki ilerleyişi sürüyor. Irak birlikleri şehrin kuzeydoğusundaki üniversite binasını da kontrol altına aldı.



General Sami El Aridhi, Dicle nehri üzerinde DAEŞ kontrolünde olan bir köprünün daha terör örgütü militanlarından temizlendiğini duyurdu: .



"Daeş'in önemli bir mevkiiydi. . Burada karargahları olduğunu biliyoruz. Teçhizatları ve iyi tahkim edilmiş mevzileri vardı. Önce tutunmaya çalıştılar fakat askerlerimizin kararlı ve sert harekatı onları buradan çıkardı."



Irak ordusunun Musul harekatı yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Ancak birlikler henüz şehri ikiye bölen Dicle nehrinin diğer yakasına yönelmiş değil. Batıya geçmeden önce doğunun tümüyle kontrol altına alınmış olması hedefleniyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: sürüyor Irak cephesinde Musul Ordusunun Silahlı çatışma ilerleyişi IŞİD Gepost: 13 januari 2017