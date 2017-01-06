GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Irak güvenlik güçleri mensuplarının çeşitli gösterilerinden detay görüntüler
Irak Ordusu'nun 96. Kuruluş yıl dönümü, başkent Bağdat'taki Askeri Akademi Fakültesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törende Irak güvenlik güçleri mensupları, çeşitli gösterilerle hünerlerini sergiledi.
Irak Ordusu'nun 96. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Irak güvenlik güçleri mensuplarının çeşitli gösterilerinden detay görüntüler Irak Ordusu'nun 96. Kuruluş yıl dönümü, başkent Bağdat'taki Askeri Akademi Fakültesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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