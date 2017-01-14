Irak Ordusu Musul'un Doğu Yakasını Geri Almaya Çok Yakın'





Irak'ın Musul kentindeki üniversite kampüsünde zafer kutlamaları var. Irak ordusu kampüsün kontrolünü Irak-Şam İslam Devleti örgütünden geri aldı.



Terör örgütü üyeleri üniversite binaları içinde sıkışmış durumda. Binaları örgütten temizlemek için operasyon devam ediyor. Şu ana kadar diş hekimliği binasıyla teknik enstitü ve arkeolojik kalıntıların tutulduğu binanın Irak ordusunda olduğu bildirildi.



IŞİD örgütünün, büyük oranda yıkıma uğrattığı üniversiteyi kimyasal silah üretimi için kullandığı sanılıyor.



Dicle Nehri etrafındaki çatışmalar da sürüyor. Iraklı bir komutandan alınan bilgilere göre, Irak ordusu nehrin doğu yakası tamamen ele almaya çok yakın. Iraklı güçler, doğu yakası alındıktan sonra tamamı IŞİD'in elinde olan batıya doğru ilerleyecek. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre örgütün kontrolündeki batı semtlerinde mahsur kalan sivillerin sayısı 750 bin civarında.



Üç aydır süren Musul operasyonunda kentin yaklaşık üçte biri IŞİD örgütünden geri alındı. Operasyon boyunca kaç sivilin hayatını kaybettiğine dair net bir bilgi yok. Evlerini terk etmek zorunda kalan en az 145 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irak yakın çok Musul ordusu almaya geri Musulun doğu yakasını Silahlı çatışma Irak savaşı IŞİD Gepost: 14 januari 2017