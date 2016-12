Irak Ordusu Musul'u Işid'den Kurtarma Operasyonunda İkinci Aşamaya Geçti

Irak güvenlik güçleri Musul'u terör örgütü IŞİD militanlarından kurtarma operasyonunda ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu.



Perşembe günü düzenlenen saldırıların bu safhasında şehrin doğu bölgesinde örgütün elinde kalan az sayıdaki mahallelerde kontrolün yeniden sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.



Bölgede yaşayan birçok vatandaşsa çatışmalardan zarar görmemek amacıyla evlerini hızlı bir şekilde terk ediyor:



"Buradaki durumumuz çok kötüydü. Siviller hedef altındaydı. IŞİD militanları hayatımızı mahvetti. Musul'da hayat yok. Ne benzin alabiliyoruz ne de yiyecek, burada hiçbir şey yok."



Khaled Sabri, Musullu Vatandaş: "Mahallemizdeki üç ev havan topuyla vuruldu ve yerle bir oldu. Üç kişi de hayatını kaybetti. Çocuklarımdan bir tanesi havan topları sebebiyle yaralandı. Arabamızı ve evimizi bırakıp gidiyoruz. Sahip olduğumuz tek şey üzerimizdeki kıyafetler."



Iraq's PM Haider al-Abadi says forces are advancing in Mosul and could defeat ISIS in the country 'within 3 months.' https: //t.co/3jwYBd3zbD pic.twitter.com/GQKInBqBYv— CNN Breaking News (@cnnbrk) December 28, 2016



Musul kent merkezinin doğusunda yaklaşık 100 mahalle bulunuyor. 3 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda Irak güvenlik güçleri yaklaşık iki ay süren çatışmaların ardından 40 mahalleyi terör örgütünden geri almıştı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.



