Irak Ordusu Musul'da Yeniden İlerlemeye Başladı





Musul kentinin doğusunda Irak ordusu ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kenti IŞİD'den geri almak için yaklaşık 2,5 ay önce başlatılan operasyon Musul merkeze yaklaştıkça hızını kaybetti. Irak ordusu ve Perşmerge güçleri bölgenin sadece dörtte birinin kontrolünü ele geçirebildi.



Yerel kaynaklar, son günlerde çatışmaların kentin doğusundaki Al Karameh semtinde yoğunlaştığını belirtiyor.



Irak ordusunun daha kuzeydeki Sada semtinde de ilerleyişi sürüyor. Yetkililer IŞİD'in semt merkezini yaklaşık 30 savaşçı ve birkaç bomba yüklü araçla savunmaya çalıştığını aktardı.



Öte yandan, Musul operasyonu başladığından beri, yaklaşık 114 bin sivil çatışma bölgesinden tahliye edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre IŞİD'ın kontrolündeki kente semtlerde hala 1.5 milyondan fazla sivil bulunuyor.



Haziran 2014'ten bu yana kenti elinde bulunduran IŞİD'in, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasından endişe ediliyor.



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Tags: Musulda Irak yeniden ilerlemeye ordusu Musul başladı IŞİD Gepost: 04 januari 2017