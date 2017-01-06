Irak Ordusu Deaş'tan 7 Köyü Geri Aldı





Irak güçlerinin, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu tüm şiddetiyle sürerken, Irak Ordusu'n 96. Kuruluş yıl dönümü, başkent Bağdat'taki Askeri Akademi Fakültesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.



Ordunun üst düzey askerlerinin hazır bulunduğu törende Irak güvenlik güçleri mensupları, çeşitli gösterilerle hünerlerini sergiledi.



Öte yandan Irak Ordusu, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında kentin doğusundaki bir mahalle ile Enbar vilayetine bağlı 7 köyü geri aldığı bildirildi.



Güvenlik güçleri DEAŞ'in birçok kez kara güçlerini bombalı saldırılarla hedef aldığını fakat ordunun havadan da desteğiyle terör örgütünün eparçalanarak etkisiz hale geldiğini söylüyor.



Irak ordusu, Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Musul'u kurtarmak için geçen yıl 17 Ekim'de operasyona başlamıştı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.



İki ateş arasında kalarak evlerini terk eden Musul halkı ise sığındıkları kamplarda savaşın bitmesini bekliyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irak Askeri saldırılar Ordusu İslamist geri köyü aldı DEAŞtan IŞİD Gepost: 06 januari 2017