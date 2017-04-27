Irak, Opec Kararlarına Ayak Uyduracak

Irak, gelecek ay yapılacak OPEC toplantısındaki alınacak kararlara uyacağını belirtti.

Irak, Opec Kararlarına Ayak Uyduracak

Irak, gelecek ay yapılacak OPEC toplantısındaki alınacak kararlara uyacağını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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