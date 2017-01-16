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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin "Ülkedeki Siyasi Anlaşmazlıklara Son Vermek"...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin "Ülkedeki Siyasi Anlaşmazlıklara Son Vermek"...

IHAAW201946-DIS/16-01-2017 - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin "ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek" amacıyla görevini bırakma kararı aldığı açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin

IHAAW201946-DIS/16-01-2017

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin "ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek" amacıyla görevini bırakma kararı aldığı açıklandı. 16.01.2017 20: 19: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL

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