IHAAW201946-DIS/16-01-2017
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin "ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek" amacıyla görevini bırakma kararı aldığı açıklandı. 16.01.2017 20: 19: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin "Ülkedeki Siyasi Anlaşmazlıklara Son Vermek"...
IHAAW201946-DIS/16-01-2017 - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin "ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek" amacıyla görevini bırakma kararı aldığı açıklandı.
IHAAW201946-DIS/16-01-2017
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