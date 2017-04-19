Irak'ın Yeniden Yapılanmasına Almanya'dan Destek

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Irak'a resmi ziyarette bulundu.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, DEAŞ'tan geri alınan Kuzey Irak bölgesinin yeniden yapılanması için Almanya'nın vereceği desteği görüşmek üzere başkent Bağdat'ta resmi görüşmelerine başladı. Almanla Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Gabriel'in Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve Irak Başbakanı Haider al-Abadi ile görüşeceği, görüşmelerde Kuzey Irak'ın inşası için Almanya'nın ekonomik, askeri ve mali destek vermeye hazır olduğunu bildireceği belirtildi.



Almanya, iki yıldır Kuzey Irak'ta Peşmerge güçlerine askeri eğitim ve malzeme yardımı yapıyor. Bölgede 140 Alman uzman askeri eğitim maksatlı olarak Erbil'de bulunuyor. - FRANKFURT