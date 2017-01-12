Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 2 silah mevzisi imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine 15.05-15.27 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, tespit edilen 2 silah mevzisi imha edildi. Mevzilerdeki 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı - Sinat-Haftanin ve Zap Bölgelerinde 2 Silah Mevzisi Imha Edildi
Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 2 silah mevzisi imha edildi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 2 silah mevzisi imha edildi.
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