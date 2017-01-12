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Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 2 silah mevzisi imha edildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 2 silah mevzisi imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine 15.05-15.27 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, tespit edilen 2 silah mevzisi imha edildi. Mevzilerdeki 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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Terör, Savaş, Irak, Türk
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