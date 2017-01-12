Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 2 silah mevzisi imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine 15.05-15.27 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, tespit edilen 2 silah mevzisi imha edildi. Mevzilerdeki 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 2 silah mevzisi imha edildi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 2 silah mevzisi imha edildi.
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