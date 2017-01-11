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Düzenlenen hava harekatında hedeflerin vurulma anı Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Zap, Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 14 hedef imha edildi
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Düzenlenen hava harekatında hedeflerin vurulma anı Irak'ın kuzeyine hava harekatı Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Zap, Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 14 hedef imha edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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