Irak'ın Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi Hore Tepe'de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, eylem hazırlığında olduğu belirlenen silahlı 3 teröristin, silahlı İHA ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Bilgilendirmede, Hakkari bölgesinde, 2017'nin başından bu yana 75'i Irak'ın kuzeyi, 14'ü Şemdinli, 25'i Çukurca, 30'u da Yüksekova'da olmak üzere 144 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.