Irak'ın Batısına Askeri Operasyon

Irak Ordusu ve Koalisyon güçleri IŞİD terör örgütüne karşı ülkenin batısında büyük bir askeri operasyona başladı. Operasyona Peşmergelerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin de havadan destek verdiği açıklandı.



#Iraq forces launch offensive west of #Haditha to retake rest of #Anbar – first target town of Aanah AFP https: //t.co/eLdBys2R5X #ISIS pic.twitter.com/jauwmgk83Z— Jean-Marc Mojon (mojobaghdad) January 5, 2017



Irak Ordusu, Fırat nehri kıyısı boyunca Suriye sınırına kadar uzanan bölgenin IŞİD'in elinden kurtarılmasını hedefliyor.



Öte yandan ülkenin kuzeyinde Musul'un geri alınması için yaklaşık 2,5 aydır süren harekat ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Musul'un merkezine yaklaşan ordu güçlerinin ilerlemekte güçlük çektiği belirtiliyor.



Amerikalı yetkililer ise kuvvetli bir direnişe rağmen ilerleyişin sürdüğünü belirtiyor:



"İlerleyişin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu, önceleri sadece ana hatlarda görülüyordu. Diğer yerlerdeyse daha yavaştı. Ama şu anda hareketin Musul'un batısındaki tüm cephelere yayıldığını görüyoruz."



Şu anda Musul'un batısının neredeyse yarısı hala IŞİD terör örgütünün elinde. Haziran 2014'ten bu yana kenti elinde bulunduran IŞİD'in, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasından endişe ediliyor.



