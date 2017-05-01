Irak'ın Amedi İlçesinin Yüzde 40'ı PKK'nın Elinde

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok vilayeti sınırları içinde yer alan Amedi ilçesinin yüzde 40'ının, terör örgütü PKK'nın elinde bulunduğu belirtildi.



IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Amedi İlçesi sorumlusu Ömer Oreyi, KDP'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "PKK, Amedi ilçesinin yüzde 40'ını elinde tutuyor. Örgütün elindeki bölgeler Nero, Rekan ve Berwari'nin bir kısmı ile Aşağı Doski ve Bergare'den oluşuyor." ifadelerini kullandı.



Amedi halkının buradaki PKK varlığını "tehdit unsuru" olarak kabul ettiğini kaydeden Oreyi, PKK militanlarından dolayı sivillerin kendi köylerinde, ekim alanlarında çalışamadığını aktardı.



İlçe halkının yüzde 99'unun PKK'ya karşı olduğuna işaret eden Oreyi açıklamasında, "Halk, PKK'yı bölgede istemiyor. Vatandaşlar örgütün varlığından korkuyor. Çünkü sorun teşkil ediyorlar." ifadesine yer verdi.



Türkiye sınırına yakın bir mesafede yer alan Duhok vilayetinin Amedi ilçesine bağlı 361 köyün, terör örgütü PKK'nın elinde olduğu belirtiyor. Amedi, 2 bin 716 metrekarelik yüz ölçümüyle Duhok'un en büyük ilçesi konumunda bulunuyor.