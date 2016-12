Irak Güçleri Musul'da Direnişle Karşı Karşıya

Irak güvenlik güçleri Musul kentini DEAŞ terör örgütünden kurtarmak operasyonunun ikinci aşamasına geçerken, kuvvetli bir direnişle karşı karşıya.



Militanların bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenlediği bilgileri gelirken, çatışmaların daha çok kentin güney doğu mahallelerinde yoğunlaştığı bildiriliyor.



A video from inside Al-Quds east #Mosul shows Counter Terrorism Units engaged in fierce battles with #ISIS militants. #Iraq pic.twitter.com/DroCOztZYV— Iraqi Day (@iraqi_day) 29 Aralık 2016



Kudüs semtinde olduğu öne sürülen çatışmalarla ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı



Iraklı yetkililer Musul'un doğusunda 3 semtin daha geri alındığını ve kentin yaklaşık 4'te birinin kontrol altına alındığını kaydediyor.



Toplamda 183 mahallenin yer aldığını Musul kent merkezinin doğusunda 100, batısında ise 83 mahalle bulunuyor.



Operasyonun bu safhasında, öncelikle kentin doğu bölgesinde örgütün elinde kalan tüm mahallelerin kontrol altına alınmasının hedeflendiği ifade ediliyor.



Musul'dan sivillerin kaçışı ise devam ediyor. Yöre halkı kentteki durumun içler acısı olduğunu ve hiçbir şey bulunmadığını belirtiyor.



Koalisyon güçleri hastaneyi bombaladı



Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Musul'daki bir hastaneyi vurduğu bildirildi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada ise hastanenin otoparkında içinde militanlar bulunan bir kamyonetin hedef alındığı ve saldırı sonucu sivil kayıpların olabileceği kaydedildi.



CENTCOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Kamyonet, bir hastanenin otoparkı olduğu daha sonra anlaşılan, dolayısıyla sivil kayıplarına yol açılabilecek bir yerde vuruldu. Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu sivil kayıplarıyla ilgili tüm iddiaları ciddiye alıyor. Bu olay da soruşturulacak; bulguları zamanında ve şeffaf bir şekilde duyurulacaktır."



DEAŞ'ın haber ajansı Amaq da hastanenin görüntülerini yayınlarken binada büyük hasar oluştuğu ve yerlerde ölüler bulunduğu dikkat çekiyor.



