Irak Genelkurmay Başkanı: Musul'u 3 Hafta İçinde Kurtaracağız

Irak'ta yayınlanan el Sabah gazetesine demeç veren Ganimi, IŞİD'in şu anda Musul'un yaklaşık yüzde 35'ini kontrol ettiğini ve en geç üç hafta içinde operasyonu tamamlayarak kenti özgürleştireceklerini vurguladı.

'BAĞDAT İSTİHBARAT MERKEZİ DE DESTEK SAĞLIYOR"

Rusya, Suriye, İran ve Irak'ın IŞİD'le mücadele faaliyetlerini koordine etmek ve istihbarat değişimi yapmak için kurduğu Bağdat İstihbarat Merkezi'nin Iraklı askerlere operasyonlarda destek verdiğini de kaydeden Ganimi, "Merkez, teröristlerin konumlarının tespit edilmesi için faydalı bilgiler sağlıyor. Hedefler, dörtlü koordinasyon yoluyla belirleniyor" diye konuştu.

"BAĞDADİ, IRAK VE SURİYE ARASINDAKİ BİR BÖLGEDE SAKLANIYOR"

Öte yandan Ganimi, IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin Irak ile Suriye arasındaki bir bölgede gizlendiğini kaydetti.