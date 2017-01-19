Irak Dışişleri Bakanı Caferi Sırbistan'da

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, mevkidaşı İvica Dacic ile görüştü.



Görüşmenin ardından, iki ülke arasında karşılıklı olarak diplomatik pasaport ve hizmet pasaportu hamillerine vize muafiyeti tanınmasını öngören anlaşma imzalandı.



Ortak basın toplantısında konuşan Caferi, terörle mücadele eden ülkesine verdiği destek için Sırbistan'a teşekkür ederek, Irak ordusunun bu mücadelede başarı sergilediğini, dün itibariyle Musul yakınlarında 428 köyün teröristlerden temizlendiğini ifade etti.



Mücadelelerinin son DEAŞ mensubunu topraklarından çıkarana kadar süreceğini vurgulayan Caferi, "Irak yalnızca kendi çıkarları için değil, tüm dünya için mücadele veriyor. Zira bu teröristler tüm ülkelerde varlık gösteriyor. Tüm bu ülkeler tehdit altında." ifadelerini kullandı.



Caferi, Irak'ın zor günlerinde kendisine yardım eli uzatanları asla unutmayacağını söyleyerek, ülkesinin altyapısının yenilenmesi gerektiğini ve halkın saldırılardan korunması için daha fazla silahlanmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.



"Türk birliklerinin Irak'tan çekilmesi gerek"



Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic de iki ülkenin her zaman iyi ilişkilere sahip olduğunu anımsatarak, büyük yabancı ülkelerin baskılarına rağmen Kosova konusunda Sırbistan'a destek olan Irak'a teşekkür etti.



Sırbistan'ın Bağdat'taki büyükelçiliğini hiçbir zaman kapatmadığını hatırlatan Dacic, Sırbistan'ın Irak'ta olup bitenleri büyük bir dikkat ve iyimserlikle takip ettiğini söyledi.



Irak'ın DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleyi desteklediklerini belirten Dacic, "Irak'ın toprak bütünlüğünü ve yabancı askeri birliklerin, daha doğrusu Türk birliklerinin Irak topraklarından çekilmesi gerektiği görüşünü sonuna kadar destekliyoruz." dedi.



Caferi, Belgrad'daki temasları kapsamında ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic tarafından da kabul edildi.



Nikolic görüşmede, Irak'ın DEAŞ'a karşı mücadelesini desteklediklerini ve Irak'ta en kısa zamanda yeniden barış ve istikrarın sağlanacağına inandıklarını dile getirdi.



Caferi de ülkesindeki mevcut durum nedeniyle göç etmek zorunda kalan vatandaşlarına kapılarını açan Sırbistan'a teşekkür ederek, Nikolic'i Irak'a davet etti.