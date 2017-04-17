Irak: "Deaş, Musul'da Kimyasal Silah Kullandı"

Irak polisi, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki Irak askerlerine karşı kimyasal silah kullandığını ifade etti.



Irak polisi, Musul'daki Uruba ve Bab El Jadid bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak hükümet güçlerine kimyasal silahlarla saldırdığını duyurdu. Olaya ilişkin detay verilmezken, saldırının sadece basit yaralanmalara neden olduğu bildirildi.



Birleşmiş Milletler, Musul'da kimyasal silahlara maruz kalan kadınlar ve çocukların da aralarında bulunduğu 12 kişinin tedavi gördüğünü duyurmuştu. Ancak Irak BM Büyükelçisi Muhammed Ali El Hakim, günler sonra bu BM'nin bu durumun gerçekleştiğine dair kanıt olmadığını açıkladı.



Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, DEAŞ tarafından 2014'de ele geçirilmişti. Ancak hükümet kuvvetleri, son 6 ayda gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Musul'un büyük bir bölümünü DEAŞ'tan geri aldı. Musul operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana 400 bin kişinin bölgede mahsur kaldığı, 300 binden fazla kişinin de çatışmadan kaçtığı ifade ediliyor. - BAĞDAT