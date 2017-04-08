Irak Başbakanı İbadi ve ABD Başkan Yardımcısı Pence Görüşmesi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefonda görüştüğü bildirildi.



İbadi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin görüşmesinde, Musul operasyonu, koalisyon güçlerinin desteği ve Suriye rejimi tarafından İdlib'e gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısının ele alındığı belirtildi.



Açıklamaya göre, Irak Başbakanı İbadi terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye odaklanılması gerektiğine işaret ederek, "örgüte karşı nihai zafere yaklaşıldığı"nı söyledi.



Suriye rejiminin İdlib kentine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin ise açıklamada, İbadi'nin "Suriye'de kimyasal silah kullanılması kınanması gereken bir suçtur. Biz, kurban düşen Suriye halkının yanındayız. Irak halkı da diktatör rejim (Saddam) tarafından kimyasal kurbanı (Halepçe) olmuştu. Suriye'de sürdürülen gerginliği durdurmak için kapsayıcı plan ortaya koymak lazım." ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Görüşme sırasında ABD Başkan Yardımcısı Pence'in de "Bizim için öncelik DEAŞ'ın Irak ve bölgede yenilmesi. ABD'nin Irak'a desteği sürüyor, Irak güçlerinin eğitim ve silahlandırılması konusunda da artacak." dediği belirtildi.



Açıklamaya göre Pence ayrıca, Suriye ilgili gelişmeleri takip ettiklerini, Irak'ın bu ülkeyle ilgili tutumunun da kendileri açısından önemli olduğunu kaydetti.