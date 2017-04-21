Irak Başbakanı İbadi'nin Basın Ofisi: Erdoğan'ın Haşdi Şabi'ye Yönelik Sözlerini Şaşkınlıkla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haşdi Şabi örgütüne yönelik sözlerine Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den yanıt geldi.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ofisi tarafından yayınlanan bildiride, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haşdi Şabi'ye yönelik sözlerinin şaşkanlıkla karşılandığı vurgulandı.



Haşdi Şabi'nin Irak'ın iç meselesi olduğunun dile getirildiği bildiride, bu meselye karışılmaması gereği ifade edildi. Haşdi Şabi'nin IŞİD'e karşı Irak ordusunun yanında mücadele verdiği ve zaferler elde ettiği kaydedildi.



Irak'ın bir kanun devleti olduğunun altı çizildiği bildiride, Haşdi Şabi yasasının, bu gücü devlete bağladığı söylendi. Bu gücün başka bir ülke değil Irak'a ait olduğu ve Silahlı Kuvvetler Komutanının emrinde olduğunun dile getirildiği bildiride, Irak yasalarının silahlı milisler kurulmasına izin vermediğine işaret edildi.



Bildiride komşu ve dost ülkelerden Irak'ın iç işlerine karışmaması, bölge ve tüm dünyaya büyük bir tehlike arz eden IŞİD'le mücadelede Bağdat'a destek vermeleri talep edildi. - Muhtaroğlu