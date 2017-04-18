Irak Başbakanı İbadi'den Referandum Tepkisi: Kürtlerin Çıkarına Değil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu yapma konusundaki ısrarına Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den tepki geldi.

"O BAYRAKLARI İNDİRİN"

Bağdat'taki Başbakanlık Sarayı'nda düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan İbadi, Kerkük'te valinin talimatı üzerine il meclisinin tek taraflı onayıyla alınan karar gereği kamu kurum ve kuruluşlarında IKBY bayrağının asılmasını kabul etmediklerini yenileyerek, "Kerkük'te kamu binaları üzerine bayrak asmaya hakları yok. Bunlar, Irak hükümetine bağlı kurumlardır ve bu yapılanlar yasalara aykırıdır. O bayrakları indirsinler ve parti binalarının üzerine assınlar bunda sorun yok ve bunu başbakan olarak tartışmam." şeklinde konuştu.

"REFERANDUM KÜRTLERİN YARARINA OLMAZ"

IKBY'deki referandum tartışmalarına ilişkin ise İbadi, şunları kaydetti:

"Herkesin farklı umudu ve isteği var ancak DEAŞ'la savaşın sürdüğü ve bölgesel durumun karışık olduğu bu dönemde referandum Irak'ın ve IKBY'deki Kürt vatandaşların çıkarına değildir. Bazı komşu ülkeler de bunu milli güvenliğine tehlike olarak görüyor. Net olarak söylüyorum, 'Irak ve IKBY'nin halihazırda referandumda hiçbir çıkarı yoktur'. Bu ayrıca IKBY'deki Kürt vatandaşların yararına olmaz ve sorunlara yol açar. Şimdiye kadar elde edilen tüm kazanımlara ciddi zarar verir. İran'da aceleye getirilerek kurulan "Mahabad Devleti" hezimete uğradı. Birçok Kürt siyasetçinin görüşü de referandumun şu an için yapılmaması yönünde. Bunlar sanırım daha çok siyasi çatışmaların ürünüdür."