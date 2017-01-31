İbadi'den Trump'a 'Vazgeç' Çağrısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi göçmen yasağı kararından vazgeçmeye çağırdı.

"BİZE KÖTÜLÜKTÜR"

İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, "Irak, sınırları dışından gelen teröristlerle savaşıyor. Trump'ın kararı sürpriz oldu ve bize kötülüktür." dedi.

Trump'ın Irak'a eski değil "yeni Irak" olarak bakması gerektiğini ifade eden İbadi, ABD Başkanı Trump'a söz konusu kararından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON

Musul'daki DEAŞ'a karşı askeri operasyonlara da değinen İbadi, yakında kentin batı ve doğusunu birleştireceklerini savunarak, batıya yönelik harekatın ne zaman başlayacağına dair bilgi vermekten kaçındı.

DEAŞ'ın Musul'da çok sayıda militan ve silah kaybettiğini söyleyen İbadi, "Musul'un batısı doğuya göre daha küçük alanı kapsıyor. Umarım buradaki operasyonlar batıdakinden daha kolay olur." diye konuştu.

İbadi, "Irak'ta terör sayfasını kapatacağız." ifadesini kullandı.