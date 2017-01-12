Irak Başbakan Yardımcısı Mutlak'tan Aslan'a Taziye Ziyareti

Irak Başbakan Yardımcısı Salih el-Mutlak, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Eski Başkanı ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan'a annesinin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.



Mehmet Aslan'ın Pancarlı Mahellesindeki konutuna taziye ziyaretinde bulunan Salih el-Mutlak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Irak Gaziantep Başkonsolosu Muayed Ömer Kopely'in yanı sıra Iraklı ve Türk İşadamlarıyla birlikte Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan'a başsağlığı dileklerini ileten Salih el-Mutlak'ın ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.



Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan'a annesi 90 yaşındaki Döne Aslan, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. - GAZİANTEP