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Irak Başbakan Yardımcısı Mutlak'tan Aslan'a Taziye Ziyareti

Irak Başbakan Yardımcısı Mutlak'tan Aslan'a Taziye Ziyareti

Irak Başbakan Yardımcısı Salih el-Mutlak, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Eski Başkanı ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan’a annesinin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Irak Başbakan Yardımcısı Mutlak'tan Aslan'a Taziye Ziyareti

Irak Başbakan Yardımcısı Salih el-Mutlak, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Eski Başkanı ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan'a annesinin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Mehmet Aslan'ın Pancarlı Mahellesindeki konutuna taziye ziyaretinde bulunan Salih el-Mutlak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Irak Gaziantep Başkonsolosu Muayed Ömer Kopely'in yanı sıra Iraklı ve Türk İşadamlarıyla birlikte Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan'a başsağlığı dileklerini ileten Salih el-Mutlak'ın ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan'a annesi 90 yaşındaki Döne Aslan, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. - GAZİANTEP

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