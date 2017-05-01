Irak'a Hava Operasyonunda 3 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nin karşısındaki Irak topraklarında belirlenen PKK'lı 3 terörist, Türk savaş uçaklarının katıldığı operasyonda etkisiz hale getirildi.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nin karşısındaki Irak topraklarında belirlenen PKK'lı 3 terörist, Türk savaş uçaklarının katıldığı operasyonda etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürürken, bu sabah saatlerinde silahlı teröristler olduğu belirlenen Bayraktar ile Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin güneyindeki Irak'ın Zap Bölgesi Hore Tepe'de tespit edilen hedefler Türk savaş uçaklarınca bombalandı. hava operasyonunda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi - Hakkari