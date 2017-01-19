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Irak'a 1 Milyar Dolarlık Tahvil Garantisi
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Irak'a 1 Milyar Dolarlık Tahvil Garantisi

Irak hükümeti, ABD garantili 1 milyar dolarlık devlet tahvili çıkardı.

Irak'a 1 Milyar Dolarlık Tahvil Garantisi

Irak hükümeti, ABD garantili 1 milyar dolarlık devlet tahvili çıkardı

Kaynak: Dunya.com

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