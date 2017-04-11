İradenizi Sandığa Yansıtın

Şantiyede gerçekleşen buluşmada Başkan Aktaş, personelden 16 Nisan'da yapılacak referandum da sandığa giderek iradelerini sandığa yansıtmalarını istedi.

Kurum içi iletişime verdiği önemle dönem dönem farklı müdürlüklerde görev yapan personelle bir araya gelerek belediye hizmetleri, şehrin sorunları ve ülke gündemine ilişkin konuları istişare eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu ziyaretler kapsamında Pazartesi günü Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

HEDEF VE DÜŞÜNCELERİNİ PERSONELLE PAYLAŞTI

Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu ile Fen İşleri Müdürü Gazali Şen'in de hazır bulunduğu personel buluşması, 17.30'da İnegöl Belediyesi şantiyesinde gerçekleştirildi. Aktaş, personel buluşmasında Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili personelin görüş ve düşüncelerini sordu. Bazı personeller söz alıp bağlı bulundukları müdürlüğün işleyişleri hakkında fikirlerini dile getirdi. Görüş ve önerilerini paylaşan personele İnegöl ve İnegöl Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini de soran Aktaş, son olarak ülke gündemini ele aldı. Yapılan sohbet içerikli buluşmada Fen İşleri Müdürlüğü personelinin fikir ve önerilerini ilgiyle takip eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendi hedef ve düşüncelerini de personeli ile paylaştı.

İRADENİZİ SANDIĞA YANSITIN

İnegöl Belediyesi'nin her geçen gün geliştiğini vurgulayan Aktaş, daha güzel günlerin de çok yakın olduğunu işaret etti. Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak referandum a da değinen Aktaş, çalışanlardan sandığa gitmelerini istedi. Aktaş, "Herkesin bir tane oyu var. Herkes kendi iradesi ile kullanacak oyunu. Oy pusulasını alıp sandığa giderken yanlış anlamayın insan eşine bile hükmedemiyor. Oyunu neyden yana kullanacağını herkes kendi belirler. Ama sizden acizane tavsiyem, 16 Nisan Pazar günü oyunuzu kullanarak iradenizi sandığa yansıtın" dedi.

Belediye personelinin moral ve motivasyonunu arttırarak düşünce ve fikirlerini ilk ağızdan dinleme imkanı sağlayan sohbet toplantısının sonunda Başkan Aktaş, mesai saatlerinin dışında davetini geri çevirmeyip kendisine vakit ayıran personele teşekkür etti. Fen İşleri Müdürlüğü personeli de Aktaş'a bu faydalı görüşme için teşekkür ettiler.