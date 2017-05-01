İPZ Bursa'da "Yeni Nesil İşler Yeni Nesil Ürünler" konuşuldu

Marketing Türkiye ve Marketing & Management Institute tarafından düzenlenen İPZ Anadolu 2017'nin bu yıl ki konusu "Yeni Nesil Ürünler ve İşler" oldu.

Marketing Türkiye ve Marke­ting & Management Institute tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en kapsam­lı pazarlama etkinliği olan İnteraktif Pazarlama Zirvesi ( İPZ) Anadolu, Bursa'da gerçekleşti. 11 yıldır aralıksız devam eden ve Türkiye'nin birçok ilini ziyaret eden İPZ Anadolu'nun bu yıl ki ana teması değişen ihtiyaçlar dikkate alınarak "Yeni Nesil Ürünler ve İşler" olarak belirlendi.

Yeni nesil işler, süreçler ve ürünler tasar­layarak şirketlere katma değer yaratan kuruluşların buluşma platformu olan İPZ Anadolu, bu yılki temasıyla teknolojinin dayattığı de­ğişim konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Yeni dünyanın ge­reklerine uygun iş yapış biçimlerinin tartışma­ya açıldığı İPZ Anadolu'nun Bursa destekçileri arasında GarentaDAY, Opet, Yapı Kredi Bankası, DigitalPartners ve TAV İşletme Hizmetleri yer aldı.

Her ile özel içerik

İPZ Anadolu'17'yi bu yıl farklı kılan bir diğer nokta ise her ilde o ilin ihti­yaçlarına özel içerik hazırlanıyor olması. İl bazında gelişen sektörler ve bu sektörlerin tedarikçilerinin ilgi alanına giren konu ve örneklerle zenginleştirilecek içerikler doğ­rudan fayda odaklı sunuluyor.

"Artık ülkeler değil şehirler rekabet ediyor"

Anadolu'nun kendileri için her zaman öncelik olduğunu ifade eden Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, İPZ Anadolu'da il özelindeki ihtiyaçların konferans öncesinde birebir o ilin kanaat önderleriyle yüz yüze yapılan çalışmalarla belirlendiğini ve içeriğe dönüştürüldüğünü dile getirdi. Günseli Özen, "Koşullar ne olursa olsun Anadolu hep bizim önceliğimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Anadolu'daki ekonomi dünyasının güçlenmesi adına çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz"dedi.

Basite odaklanın

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni ve Marketing Management Institute (MMI) Türkiye Başkanı Günseli Özen'in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede FutureBrightGroup kurucusu Akan Abdula, "İçgörünün Önemi" başlıklı konuşması ile katılımcıları farklı bir bakış açısı sundu. Abdula, "Ayakta kalmak istiyorsanız hata ekonomisine, küçük fikirlere, markaya değil markaya götüren kanala ve zihinsel imgelere odaklanın" diye konuştu.

Reklamla Fark Yaratmak başlıklı sunumu M.A.R.K.A Reklam Ajansı Başkanı Hulusi Derici ise her zaman basit olandan yola çıkılması gerektiğini ifade etti. İnsanların karmaşa ve süslü tanımlar yerine basit ve anlaşılır olanı tercih ettiklerini söyleyen Derici, markaların da tüketiciye ulaşırken bu yolu denemesi gerektiğini dile getirdi. Ode A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Şirket İçi Girişimcilik" konusunu anlatırken Yapı Kredi Kobi Merkezi Satış Kanalı ve İş Geliştirme Direktörü Burak Bıçaklar ise "Yeni Nesil İşlerde Kolay Finansman Araçları" başlıklı olacak. Yeni Nesil İşler=Paylaşım Ekonomisi'ndeGarentaDAY Satış Direktörü Yutkun Tok sunumuyla aktardı. Ayrıca etkinlikte Opet Filo Satış ve Teknoloji Direktörü Hakan Koca "İş Birliğindeyiz" sunumuyla yerini alırken DigitalPartners CEO'su Tunç Günbay da"İnternet Reklamcılığında Yeni ve Etkili İş Yapış Biçimleri Nelerdir, Nasıl Kullanmalısınız?" konusunu katılımcılarla paylaştı.

Her ilin ihtiyaçlarına yönelik içerikler sunarak farklılaşan zirveye katılanlar,İPZ Anadolu Katılım Sertifikası'nı aldı.

