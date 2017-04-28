İpteş, İho Direktörlüğüne Yeniden Seçildi

Dışişleri Bakanlığı, 28 Nisan 2017 tarihinde Monaco'da yapılan Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) seçimlerinde, Türkiye'nin adayı emekli Amiral Mustafa İpteş'in, çeşitli ülkelerden sekiz aday arasından yeniden IHO Direktörlüğüne seçildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2012 yılından bu yana IHO Direktörü olarak görev yapan İpteş'in, 2017-2020 dönemi için üç yıl süreyle daha IHO Direktörü olarak görevini sürdüreceği belirtildi.



Türkiye'nin 67 yıldır üyesi olduğu IHO'nun seyir emniyetini desteklemek, deniz haritacılığı ve deniz dibi ölçümleriyle ilgili standartları belirlemek, deniz çevresinin korunmasını desteklemek konularında uluslararası koordinasyon ve danışmanlık sağlayan teknik bir örgüt olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"1921'de kurulan ve 87 ülkenin üye bulunduğu hükümetler arası bir teşkilat olan IHO'da ikinci defa bir Türk temsilcinin üst düzey yöneticiliğe seçilmesi, uluslararası toplumun hem Direktör Sayın İpteş'in ehil yöneticiliğine olan güveninin göstergesi, hem de ülkemizin uluslararası denizcilik dünyasında güçlenen konumu ve prestijinin yansımasıdır."