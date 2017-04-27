İptal"Başbakan Yıldırım, Medvedev ile Telefonla Görüştü" Başlıklı Haberimizi Kaynağından İptal...

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Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e, İstanbul Boğazı açıklarında yaşanan gemi kazası nedeniyle üzüntülerini iletti.
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e, İstanbul Boğazı açıklarında yaşanan gemi kazası nedeniyle üzüntülerini iletti.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, danışmanı aracılığıyla Rusya Başbakanı Medvedev'e, İstanbul Boğazı açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir geminin çarpışması sonucu yaşanan kaza nedeniyle üzüntülerini bildirdi.