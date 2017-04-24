İpsala Sınır Kapısı'ndan Geçişler Başladı
İpsala Sınır Kapısı'nda internet hatlarından kaynaklı sorun nedeniyle duran geçişler yeniden başladı.
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