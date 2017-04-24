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İpsala Sınır Kapısı'ndan Geçişler Başladı
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İpsala Sınır Kapısı'ndan Geçişler Başladı

İpsala Sınır Kapısı'nda internet hatlarından kaynaklı sorun nedeniyle duran geçişler yeniden başladı.

İpsala Sınır Kapısı'ndan Geçişler Başladı

İpsala Sınır Kapısı'nda internet hatlarından kaynaklı sorun nedeniyle duran geçişler yeniden başladı.

Kaynak: Dunya.com

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