İpsala Sınır Kapısı'nda Yoğunluk

EDİRNE'de Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, sistemden kaynaklı yavaşlama ve personel sayısının az olması nedeniyle kuyruklar oluştu.



1 Mayıs İşçi Bayramı'nı hafta sonu tatili ile birleştirenler ve Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına girecek Batı Trakyalı soydaşların giriş-çıkışları sınır kapısında yoğunluk oluşturdu. Sabah erken saatlerden itibaren giriş-çıkış yapmak için İpsala Sınır Kapısı'na araçları ile gelen vatandaşlar sistemde yaşanan yavaşlama ve personel sayısının az olması nedeniyle kuyruklar oluşturdu.



Saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan vatandaşlar, "Yunanistan tarafından hiçbir sorun olmadan geçiş yaptık. Ancak saatlerce Türkiye tarafında beklemek zorunda kaldık. Sadece 1 peronda işlemlerin yapılması nedeniyle, uzun kuyruklar oluştu. Yetkililer, işlem yapan peron sayısını artırmalı" dedi.



- İpsalaedirne