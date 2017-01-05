İpsala Müftülüğünden Haleplilere Yardım

İpsala Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı İpsala Şubesince "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek amacıyla toplanan 1 tır yardım Halepliler için yola çıktı.



İpsala Müftü Vekili Kadir Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya vatandaşların destek verdiğini söyledi. Toplanan yardımların Haleplilerin yaralarını saracağını aktaran Kınık, "Tırın içerisinde 15 ton pirinç, 7 ton un ve çocuk, kadın ve erkek giyecek malzemeleri yer alıyor. Emeği geçen yardımsever İpsala halkına teşekkür ediyoruz. Bu millet fakirin, yardıma muhtaçların yanında olan dualı bir millettir." diye konuştu.