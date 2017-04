İpsala Belediyesinin Çalışmaları

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçede belediye ekiplerinin çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.



Başkan Kerman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin gece, gündüz çalıştıklarını söyledi.



Vatandaşların istek ve sıkıntılarını en kısa sürede çözmek için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Kerman, şöyle konuştu:



"Şu an ilçemizin birçok yerinde çalışma var. Serhat İlkokulu'nun bulunduğu Ferit Nomer Caddesi'nde yaya kaldırımları ve yol yenileme çalışmamız devam ediyor. Her şey güzel İpsalam için. Ayrıca, her zaman vatandaşlarımıza birebir temas ederek onların istek ve sıkıntılarını yerinde dinliyor ve inceliyoruz. Verdiğimiz sözleri tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."