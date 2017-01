İphone'un 10 Senelik Macerası!

İlk iPhone'un tanıtıldığı günden itibaren akıllı telefonlar hakkında bildiklerimiz değişti. Bunun üzerinden 10 sene geçtiğine inanmak biraz zor.



Steve Jobs, 9 Ocak 2007'de sahneye çıkıp iPod ve iPhone çiftini tanıttığında piyasadaki en iyi telefon, Motorola Razr V3 idi. Nokia, Sony Ercisson ve BlackBerry herkesin gözünde değerliydi ve kızaklı ekranlı Telstra hiptop 2, "bir sonraki büyük şey" olarak adlandırılıyordu.



Bugün ise neredeyse tüm telefonlar, ilk iPhone'un sahip olduğu temellerin üzerinden devam ediyor.



İlk iPhone'dan bu yana 14 yeni Apple telefonuyla tanıştık. Peki iPhone, yıllar içinde nasıl değişti?



Ekran boyutu



3,5 inç'lik ilk iPhone'u elinize aldığınızda cihazın küçüklüğü sizi şaşırtabilir. Bugünkü iPhone 7 Plus, 5,5 inç'lik büyük bir ekrana sahip ve piyasada ondan büyük telefonlar da var.



Çözünürlük



İlk iPhone'un 320 x 480 piksellik çözünürlüğü, o günkü birçok şeyden yüksek çözünürlüklüydü. Bugün 5,5 inç'lik Retina HD ekranlı iPhone 7 Plus, 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 401 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Tabi çoklu dokunmatik özellikleri de önemli ölçüde gelişti ve 3D Touch ile ekran, basınca duyarlı hale geldi.



Yapı



İlk iPhone, tamamen camdan oluşan ön yüzü ve çoğunlukla metalden oluşan arka yüzü ile eşsiz bir telefondu. On sene sonra bugün, ilk iPhone'un DNA'sına iPhone 7 Plus'ta hala rastlıyoruz. Tamamen metalden oluşan bir gövdeye sahip iPhone 7 Plus, su geçirmezlik özelliğine de sahip.



Kamera



İlk iPhone çıktığında telefon kameraları, bir lüks olarak kabul ediliyordu. Cihazın üzerindeki 2MP kamera, rakiplerine kıyasla pek müthiş değildi. Bugün iPhone 7 Plus, sadece arka yüzünde bir değil, iki kamera sensörüyle geliyor ve harika fotoğraflar çekebiliyor.



Pil



İlk iPhone, ekranı, arayüzü ve tasarımıyla etkilese de, pil ömrüyle bir hafta dayanan telefonlar arasında dehşet saçmıştı. Küçük bir servete mal olan cihaz, her gün şarj olmaya ihtiyaç duyuyordu.



iPhone 7 Plus, dev ekranında web'de dolaşmanıza, oyun oynamanıza, video izlemenize izin veriyor ancak gün sonunda piliniz yine bitiyor. Görünen o ki bazı şeyler hiç değişmiyor.



