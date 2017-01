İphone Bugün İtibariyle Fiyatlarda Zam Yaptı

iPhone'ların fiyatları bugün itibariyle yükseldi. Apple'ın iPhone'lara zam yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Özellikle doların değerinin hayli yükselmesi iPhone fiyatlarının yukarı çekilmesinde önemli bir etken oldu. Yeni yapılan zamlarla birlikte en pahalı iPhone'un fiyatı 5 bin 500 TL'ye dayandı.

Apple yeni yılın ilk zammını iPhone'lara bugün yansıttı. Tüm iPhone'larda geçerli olan yeni zamlı fiyatlarla birlikte en pahalı iPhone'un fiyatı 5 bin 449 TL'ye çıktı. Zam öncesi bu fiyat 4 bin 599 TL'ydi. iPhone'larla birlikte diğer ithal telefon markalarına ait cihazların da fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

İŞTE YENİ ZAMLI iPHONE FİYATLARI

32 GB iPhone 7: 3 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 199 TL)

128 GB iPhone 7: 4 bin 299 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 599 TL)

256 GB iPhone 7: 4 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 999 TL)

32 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 749 TL)

128 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 949 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 199 TL)

256 GB iPhone 7 Plus: 5 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 599 TL)

32 GB iPhone 6S: 3 bin 199 TL

128 GB iPhone 6S: 3 bin 699 TL

32 GB iPhone 6S Plus: 3 bin 699 TL

128 GB iPhone 6S Plus: 4 bin 199 TL