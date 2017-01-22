iPhone Almak Yerine Yapılabilecek 5 Şey

Bildiğimiz üzere son zamlarla birlikte iPhone satın almak neredeyse imkansız hale geldi. Türkiye'deki döviz kurlarındaki dalgalanmayı işaret ederek tüm ürünlerinde yaklaşık yüzde 18 fiyat artışına giden Apple, yeni iPhone satın almayı düşünenleri hayal kırıklığına uğrattı. Son zamlarla birlikte iPhone 7'nin başlangıç fiyatı 3,799 TL oldu. iPhone 7 Plus 256GB ise (en üst donanım) 5.449 TL'den alıcı bekliyor. İşte bu telefonu almak yerine yapılabilecek 5 farklı şey...

Fiyatların bu denli artması haliyle birçok kişinin tepkisini çekti. Zira iPhone 7'nin en üst modelini baz aldığımızda, aylık kazancı iyi olan bir kişinin satın almasının bile zor olduğunu görüyoruz. Biz de 5.449 TL verip iPhone 7 Plus 256 GB satın almak yerine yapabileceğiniz 5 şeyi derledik.

256 FARKLI OTOMOBİL

Popüler e-ticaret sitelerinden arama yaptığımızda ve fiyat sınırını 0-5.449 TL yaptığımızda karşımıza 1.256 adet otomobil ilanı çıkıyor. Yani iPhone 7 Plus 256 GB yerine bu otomobillerden bir tanesini satın alabilirsiniz. Üstüne üstün cebinizde para da kalacaktır.

3 KİŞİ 1 HAFTA BALKAN TURU

5.449 TL ile 3 kişi 1 hafta boyunca balkan turu yapabiliyor. Özellikle vize istenmeyen ülkeler tercih edildiğinde ve otobüslü turlara katıldığınızda bu turlar daha uygun bir fiyata denk geliyor. Hatta uygunluk durumuna göre tatile gelen sayısı da artabilir.

366 ADET KİTAP ALINABİLİR

iPhone 7 Plus 256GB yerine ortalama 15TL'den 366 adet kitap satın alabiliyorsunuz. Yani bu telefon yerine evinizde veya ofisinizde mini bir kütüphane oluşturabilirsiniz.

BİN LİTRE BENZİN

5.449 TL'ye litresi 5.4 TL'den bin litre benzin satın alınabiliyor. Bin litre benzin, ortalama bir ailenin 1 yıllık benzin tüketimi anlamına geliyor..

IPHONE 7 PLUS'I NEW YORK'TA SATIN ALMAK

Evet, son olarak Apple'ın yaptığı zamlardan sonra iPhone'u uçakla ABD'ye gidip satın almak ve geri dönmek neredeyse daha mantıklı oluyor. Bildiğimiz üzere iPhone 7 Plus 256GB ülkemizde 5.449 TL. Uçakla New York'a gidip aynı telefonu orada satın almak ve geri dönüp burada kaydettirmek ise yaklaşık 5.800 TL. (Yeni Şafak)