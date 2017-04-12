İphone 8 Smart Connector Bağlantısıyla Ar veya Vr Kulaklık Desteği Sunabilir

iPhone 8 Smart Connector Bağlantısıyla AR veya VR Kulaklık Desteği Sunabilir.





iPhone 8'in en heyecan verici yeniliği OLED Ekranı olmayabilir. iPhone 8 söylentileri giderek artıyor; iPhone 8 Smart Connector Bağlantısıyla AR veya VR Kulaklık Desteği Sunabilir.



İsrail'li teknoloji sistesi The Verifier'da yer alan habere göre iPhone 8; AR veya VR kulaklıkla bağlantı kurabilmek için kullanılabilecek iPad Pro'daki üç pinli connector'e benzer bir "Smart Connector" Akıllı Konektör ile birlikte gelecek.



Bu yeni raporda iPhone 8 Smart Connector Bağlantısı hem kablosuz şarj için kullanılabilecek hemde AR veya VR kulaklık setlerini kablosuz şarj etmek için kullanılabilecek. Ayrıca diğer aksesuarlara bağlantı içinde kullanılabilecek.



Apple iPad Pro'daki Smart Connector ile pek uğraşmadı. Geçen seneki lansmanından bu yana onu kullanabilen tek aksesuar Apple'ın Smart Keyboard yani akıllı klavyesi oldu.



iPhone 8 Smart Connector Bağlantısı ile Gelebilir





Geçen seneki söylentiler de iPhone 7'e smart connector özelliği eklemeyi düşündüğü ancak daha sonra vaz geçtiği belirtilmişti. Dolayısı ile yeni iPhone 8'de smart connector bağlantısını yeniden canlandırabilir.



MagSafe benzeri bir connector AR ve VR kulaklık setleri için tamamen aranmaz. Samsung Gear VR'a baktığımızda Galaxy Telefonların Micro USB veya USB-C portları üzerinden uzun süreli şarj edildiklerini görebiliyoruz. Manyetik bir şarj kablosu kullanıcıların şarj kablosunu kolayca takmasına ve sökmesine izin verdiği için çok seviliyor (MagSafe Şarj Kablosu).



iPhone 8'in 10 yılını dolduran iPhone'un gelmiş geçmiş en büyük tasarım değişikliğinin olacağı sürümü olması bekleniyor. OLED ekran, paslanmaz çelik gövde, edge-to-edge ekran; Ekran altında taşınmış baskıya duyarlı Home Düğmesi, kablosuz hızlı şarj özellikleri gibi bir çok yeniliğin gelmesi bekleniyor.



Tüm bunlara iPhone 8 Smart Connector bağlantısı ile AR ve VR HeadSet Desteği de eklenirse mükemmel olur.



Mashable



http://www.teknotalk.com/iphone-8-smart-connector-56324/