iPhone 8 Ne Zaman Çıkacak? Kötü Haber Geldi

Samsung Galaxy S8, hem iOS, hem de Android cephesindeki telefon tutkunlarını etkileyen müthiş bir cihaz. Bu nedenle çok özel bir iPhone 8 sunmak için Apple'ın üzerinde bir baskı var. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre firma, büyük bir sorunla karşı karşıya.

STOKLARI KISITLI OLABİLİR

KGI Securities analistinin kaynaklarına ve tahminlerine göre Apple, planlarının iki ay gerisinden gidiyor ve toplu üretim için tedarik gereksinimlerini karşılamakta sorun yaşayabilir. Kuo'ya göre bu gecikmenin nedeni, iPhone 8'de "önemli donanımsal yükseltmeler" yapılmış olması ve telefonun tasarımında yapılan ciddi değişiklikler.

Bu gecikmeler, iPhone 8'in üretim tarihinin Ağustos-Eylül'den Ekim-Kasım'a kaymasına neden olabilir. Bu durumda Apple'ın "tatil" dönemi satışları olumsuz etkilenebilir. Analiste göre cihazın Eylül'de piyasaya sürülme ihtimali de var, ancak ilk başta stoklar kısıtlı olabilir.

TEDARİK SORUNLARIYLA KARŞILAŞMAYACAK

Kuo'ya göre üst seviye iPhone 8'in yanında iPhone 7S ve iPhone 7S Plus ile de tanışacağız ve bu iki telefon, tedarik sorunlarıyla karşılaşmayacak. Yine de birçok kullanıcının en etkileyici, en iyi telefonu almak için iPhone 8'i bekleyeceğine inanılıyor. Analiste göre Apple, yılın ikinci yarısında 80 - 90 milyon telefon satabilir (daha önceki tahminler 110 milyon diyordu).

(Kaynak. hurriyet.com.tr)