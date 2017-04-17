İphone 8 'İn Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Apple'ın 2017 yılında yeni tasarıma sahip bir iPhone çıkartacağı herkes tarafından biliniyor. Yani çıkan iPhone hangi özelliklere sahip olacak? Ne zaman çıkacak?





Geçmişte, Apple'ın yeni iPhone'unun, entegre bir Touch ID parmak izi içeren, bir cam gövdeye ve uçtan-uca OLED ekrana sahip olacağına dair söylentiler vardı.



Bugün yine de benzer söylentiler dolaşıyor ve 2017 de gelecek cihazın etkileyici özellikler içerdiği ima ediliyor. Hatta Apple, 10'dan fazla prototip iPhone modelini test edeceği yönünde çıkan bir haberler bulunuyor. Söylentilere göre, Parmak İzi özelliğinin ekrana doğrudan yerleştirilmesi mümkün. Bu özelliğin ekrana yerleştirilmesi, Home tuşunun fiziksel olarak iPhone üzerinde yer almayacağını doğrulayabilir.



Ayrıca uçtan uca bir tasarıma sahip olan ahize, 5.5 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Kullanılabilir alanın 5.15 inç olması bekleniyor. Yeni cihaz, daha az çelik çerçeve kullanılarak cam gövde üzerine inşa edilecek.



iPhone 7 gibi, iPhone 8'in geliştirilmiş bir IP68 su direnci derecesine sahip olması, suya dayanıklı olması bekleniyor ve bir USB-C bağlantı noktasının cihaz üzerinde bulunması bekleniyor.



iPhone 8, önünde nesnelerin yerini ve derinliğini bulmak için 3D algılama özelliklerine sahip ön yüz tanıma kamerasına sahip olabilir ve yüz ve göz tanımayı mümkün kılabilir. Bu cihaz aynı zamanda 10 nanometre A11 yongasına sahip olabilir; bu yonga hem hızlı hem de daha verimli olacak ve kablosuz şarj ve biyometrik eklemeler içerebilir. İleri modellerde, her iki lensin de optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olması bekleniyor ve modelin birinde dikey çift kamera bulunabilir.



Ekranın kavisli olup olmayacağı konusunda çelişkili bilgiler mevcut. Yeni çıkan iPhone üzerinde, iPhone 7 de kullanılan düz ekran kullanılacak derken. Diğer bir haberde kavisli ekran yer alacağı söyleniyor. Ekran konusunda net bir bilgi mevcut değil.



Özellikleri toplayacak olursak:



Cam gövde

Kenardan kenara ekran

OLED ekran

Kablosuz şarj

A11 işlemcisi

Ekrana entegre Touch ID ve kamera

Home butonu olmayacak

OLED, iki standart ekran modelleri olacak.

Ekran boyutu: 4.7 inç – 5.5 inç



iPhone 8'in çıkış tarihi 8 Eylül 2017 tarihi görünüyor.



Elbette yukarıda verilen bilgiler Apple tarafından doğrulanmadı.



Kaynak: dailytech



http://www.teknotalk.com/iphone-8-cikis-tarihi-56494/