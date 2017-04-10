İphone 8'i Bekleyenlere Kötü Haber!





Apple'ın yebi iPhone modeli iPhone 8'den pek çok kullanıcıyı üzen bir iddia gündemde.



ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone serisinin 10'uncu yılında tanıtacağı yeni model ile ilgili beklentiler oldukça yüksek. Ancak bir iddiaya göre, Apple'ın yeni iPhone modeli iPhone 8, Apple kullanıcılarını üzebilir. Zira, yeni bir rapora göre, iPhone 8 Eylül ayına yetişmeyecek. Başka bir deyişle Apple kullanıcıları yeni iPhone için biraz daha beklemek zorunda kalacak.







Drexel Hamilton analisti Brian White'ın şi,rkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, 5.8 inçlik iPhone 8'de kullanılan 3D teknolojisiyle ilgili zorluklar nedeniyle telefonun lansmanı Eylül ayından sonraki bir tarihe ertelenebilir. Konuyla ilgili CNBC'ye konuşan White, iPhone 8'in Aralık ayına kadar satışa çıkışının zor olduğunu iddia ediyor.







iPhone 8'i Bekleyenlere Kötü Haber! yazısı ilk önce SosyalMania üzerinde ortaya çıktı.