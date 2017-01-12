İphone 8 Böyle Olabilir!

Apple, belki de iPhone 8'de göreceğimiz büyük değişiklikleri yansıtan bir patentin kullanım hakkını elde etti.



Patentin sunduğu fikirler arasında ekran çerçevesini tamamen kaldırmak var. Bunun da ötesinde patent, TouchID sensörünü ve ön yüz kamerasını ekranın altında saklamayı planlıyor. Peki sensörler, camın içinde nasıl saklanacak? Patent, bunu da açıklıyor. Açıklamalara göre Apple, sensörleri sığdırmak üzere ekran paneli üzerinde yuvalar açmayı düşünüyor.



Bileşenlerin ekranın içine saklanması, daha da sade görünen bir iPhone'un yolunu açabilir. Benzer bir girişim, titreşim tabanlı bir hoparlörü gizlemeye çalışan Xiaomi mi Mix tarafından yapılmıştı.



Her şey burada bitmiyor, patentin daha ilginç fikirleri de var. Patente göre cam panelde açılan yuvalar, gerçek dünyayı görmek ve onun üzerine artırılmış gerçeklik öğeleri eklemek için de kullanılabilir. Bu yuvaların bir vizör olarak kullanılabileceği ve üzerine artırılmış gerçeklik işlevi eklenebileceği patent tarafından açıklanıyor.



Apple'ın patentindeki her fikrin yeni olduğunu söyleyemeyiz. Synaptics, 2016 sonunda FS9100 parmak izi sensörünü camın altına yerleştirip, 1mm derinden biyometrik veri toplama fikrini detaylarıyla paylaşmıştı. Ancak Apple'ın böyle bir teknolojiyi telefonunda kullanması, onun yaygınlaşmasını kolaylaştırabilir.