İphone 8 2018'e Kadar Gelmeyebilir, İphone 8 Geciktikçe Gecikiyor

iPhone 8 Gecikme ihtimali Giderek Artıyor, 2018'i Bulabilir.





iPhone 8 Geciktikçe Gecikiyor, son yayımlanan raporlara göre iPhone 8 2018 'e kadar gelmesi zor. Detaylara bir göz atalım.



iPhone 8'in gecikme ihtimalinden sıkça bahsetmiştik. Ancak bu ihtimal gerçekleşme yüzdesi giderek artıyor. Bu yılın sonlarına kadar görmemiz oldukça zor görünüyor.



Bu konudaki en son işaret ise 9to5Mac'teki habere göre; güvenilir KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'dan geliyor ve iPhone 8'in seri üretiminin Ekim veya Kasım ayına kadar başlamayacağını öne sürüyor.



iPhone'un her lansmanından önce yeni üründe kullanılacak malzeme temin etmekte sorunlar yaşadığına dair bir çok rapor yayınlansa da; durum bu sefer çok farklı görünüyor. Apple genelde tedarik sıkıntıları duyurulduktan bir kaç ay önce yeni iPhone'ların seri üretimine zaten başlamış oluyordu.



iPhone 8 2018 'e Kadar Gelmiyor, iPhone 8 Geciktikçe Gecikiyor





Apple iPhone 8 için Ekim ve Kasım ayında seri üretime başlayamazsa, yeni amiral gemisinin 2018 yılının başlarına kadar görebilmemiz neredeyse imkansızlaşıyor.



Benzer şekilde Bloomberg'te geçen hafta iPhone 8'in iki ay ertelenebileceğini ve Mac Otakara'da lansmanın gecikeceğini beklediğini duyurdu.



Genel konsensüs, iPhone 8'in OLED ekran ve neredeyse çerçevesiz görünüme sahip yeni bir tasarıma sahip olması. Bu durum, iPhone'un ikonik Home düğmesinin OLED ekranla birlikte yok olacağı anlamına geliyor. Yerine Touch bar özellikli yeni bir Home Düğmesi gelmesi muhtemel.



Apple ayrıca, kablosuz şarj, 3D ve Arttırılmış gerçeklik için ön tarafa ilave bir kamera koyması bekleniyor. Ayrıca iPhone 8 Smart Connector Bağlantısıyla AR ve VR Kulaklık Desteğini sunması bekleniyor.



Bu arada muhtemel iPhone 8 ile ilgili bir çok sızıntı görseli ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunların hepsinin varsayım olduğunu düşünebiliriz. Yine de size göstermekte fayda görüyorum.



Başka bir görselde ise Dikey kamera ve arka parmak izi okuyucu ancak düz kenarlar görülüyor. Oysa beklentimiz kavisli olacağı yönündeydi.



Yine de bir açık kapı bırakıyorum. Apple'ın bu noktada iPhone 8'in tasarımını henüz tamamlamamış olması muhtemel.Tasarım üzerinde hala çalışıyor olabileceğinden, bunların her ikisinin de doğru olabilme ihtimali de var.



Herşeye rağmen, yani tüm gecikme ihtimallerine rağmen Apple'ın yeni telefonlarını duyurduğu Eylül ayında yeni iPhone 8 veya iPhone X modelini duyurmasını bekliyorum.



Eğer iPhone 8 veya iPhone X olmazsa iPhone 7 modelinin S ile zenginleştirilmiş modeli olan iPhone 7S ve iPhone 7S Plus yani S jenerasyonu da tanıtılabilir. Bu telefonun kesinlikle zamanında tanıtılması bekleniyor.



iPhone 8 Çıkış Tarihi için biraz daha beklemek zorunda kalabiliriz. Yani iPhone 8 2018 'de gelebilir.



