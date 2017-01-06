İphone 7'ye Kulaklığı Getiren Kılıf!

Eğer halen iPhone 7'nin 3.5mm kulaklık girişi olmamasından dolayı üzgünseniz, artık mutlu olmanız için bir sebep var. CES 2017'de tanıtılan yeni bir kılıf, iPhone hayranları için 3.5mm girişini geri getiriyor.



Incipio'nun iPhone 7 kılıfı sadece akıllı telefonunuzun köşelerini korumakla kalmıyor, aynı zamanda Lightning girişinin yanına bir de kulaklık girişi ekliyor. Telefonunuzla beraber bu kılıfı kullanarak, Apple'ın 3.5mm adaptörü olmadan standart bir kulaklığı kullanma imkanı yakalamış oluyorsunuz.



Tabii ki burada yapılan şey, aslında bir aksesuarı bir diğeri ile değiştirmek olarak görülebilir. Ancak Incipio OX kılıfın avantajı, aynı anda 3.5mm bağlantı ile müzik dinlerken Lightning girişini kullanarak telefonunuzu şarj etmenize imkan tanıması.



iPhone 7 ve Kulaklık Girişi Dosyası...



Incipio Ürün Yöneticisi Carlos Del Toro, iPhone kullanıcıları için favori klasik kulaklıklarını kullanırken, şarj imkanından veya cihaz güvenliğinden vazgeçmemeleri için bir yol sunmak istediklerini belirtmekte.



Şu noktada bu çözümün, en az karşınıza çıkacak hemen her çözüm kadar iyi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Cihaz, bu yılın ilk çeyreği içerisinde piyasaya sürülecek ve 59.99 dolar fiyatına sahip olacak. Kılıfın renk seçenekleri ise şu anda siyah, mor ve "orman" olarak belirlenmiş durumda...