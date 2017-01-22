İphone 7 İçin Yine Aynı İddia!

Çin'den gelen bir rapor, bir sonraki iPhone'un kablosuz şarjla geleceği dedikodularını tekrar canlandırdı.



Digitimes'ın Çince Commercial Times'a dayandırdığı raporuna göre "Lite-On Semi, GPP köprüsü doğrultucularının yarısı için sipariş aldı. Bu bileşenler, sonraki iPhone'da kullanılacak."



UberGizmo'ya göre bir sonraki iPhone'un kablosuz şarj işlevini sunmak üzere Energous ve Dialog da bir araya geldiler. Bu iki firmanın geriye kalan siparişleri almış olma ihtimali bulunuyor. Energous'un daha önce, "gerçek" kablosuz şarja sahip bir telefonun yolda olduğuna dair ilginç bir açıklamayı CES'te yapmıştı.



Energous'un çözümü, Qi veya PMA'nın çözümlerinin aksine cihazı bir şarj yüzeyine yerleştirmenizi gerektirmiyor. Şarj adaptörü menzil içinde olduğu sürece telefonunuzu şarj edebiliyor.



Buna benzer raporların iPhone 7 tanıtılmadan önce de çıktığını ve kablosuz şarj iddialarının gerçeğe dönüşmediğini hatırlatmakta fayda var. Apple'dan Phil Schiller da kablosuz şarjın rahat bir teknoloji olmadığını söylemişti, ancak bunun üzerinden beş sene geçti. Kablosuz şarj işleviyle söylenenlere inanmadan önce, biraz daha beklememizde fayda var gibi görünüyor.